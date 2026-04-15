Il Presidente della Repubblica ha firmato tre decreti di grazia, procedura prevista dalla Costituzione italiana. Tra le decisioni, si segnala l’intervento anche di un ex sindaco, che si è espresso pubblicamente sulla questione. La firma dei decreti avviene in conformità alle procedure istituzionali, e le decisioni vengono adottate senza ulteriori commenti ufficiali. La notizia viene resa nota attraverso comunicati ufficiali e fonti di stampa.

AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato – ai sensi di quanto previsto dall’art. 87 comma 11 della Costituzione – tre decreti di grazia, in ordine ai quali il ministro della Giustizia, a conclusione della prescritta istruttoria, ha formulato avviso favorevole. I provvedimenti riguardano Antonio Russo, Giuseppe Porcelli e Aly Soliman. Più nota alle cronache è la vicenda di Russo, l' 88enne detenuto a Rebibbia nello stesso 'braccio' di Gianni Alemanno e la cui vicenda umana è stata oggetto appunto di una campagna promossa dall'ex sindaco di Roma per la concessione della grazia. Antonio Russo. Russo, del 1938, era stato condannato a 12 anni di reclusione per omicidio volontario.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mattarella firma tre decreti di grazia, su Antonio Russo intervenne anche Alemanno

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