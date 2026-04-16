Il presidente della Repubblica Mattarella firma tre decreti di grazia

Il Presidente della Repubblica ha recentemente firmato tre decreti di grazia, secondo quanto previsto dall’articolo di legge. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari. La firma dei decreti avviene in conformità alle procedure previste dalla normativa vigente e viene resa pubblica attraverso comunicati ufficiali. Nessun dettaglio sui soggetti o sui motivi alla base delle decisioni è stato reso noto.

ROMA – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (foto), ha firmato – ai sensi di quanto previsto dall’art. 87 comma 11 della Costituzione – tre decreti di grazia, in ordine ai quali il Ministro della Giustizia a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato avviso favorevole. Si tratta, nello specifico, di tre provvedimenti di clemenza individuale: i nomi sono quelli di Antonio Russo, Giuseppe Porcelli e Aly Soliman. L'articolo L'Opinionista.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Il presidente della Repubblica Mattarella firma tre decreti di grazia Notizie correlate Mattarella firma tre decreti di grazia, su Antonio Russo intervenne anche AlemannoAGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato – ai sensi di quanto previsto dall’art. Mattarella firma la grazia: tre condannati liberati tra sconti e risarcitiSergio Mattarella ha disposto l’estinzione di parte delle pene detentive per tre individui, tra cui l’ottantottenne Antonio Russo, attraverso la... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Presidente Mattarella incontra il Presidente della Repubblica Ceca; Quirinale, il Presidente della Repubblica Mattarella incontra i premiati del Premio Leonardo 2026; Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a Pontedera; Mattarella: Dal papa Leone XIV messaggio splendido, mette in guardia dall’autoesaltazione. Il presidente Mattarella nomina 28 giovani Alfieri della Repubblica, c’è anche un reggino | NOMEDue giovani calabresi sono tra i 28 destinatari degli Attestati d’onore di Alfiere della Repubblica, conferiti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per essersi distinti nel 2025 per a ... strettoweb.com Sergio Mattarella e le nomine ad Alfiere della Repubblica per il 2025, chi sono i 28 giovani premiatiLe nomine ad Alfiere della Repubblica 2025: Mattarella premia 28 giovani. Le storie sono esempi di solidarietà, coraggio e impegno sociale ... virgilio.it Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato tre decreti di grazia, in ordine ai quali il Ministro della Giustizia a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato avviso favorevole. Si tratta di tre provvedimenti di clemenza individuale. ANSA / - facebook.com facebook I nostri ragazzi @giornaluiss @UniLUISS @Zeta_Luiss @ODG_CNOG ricevuti dal Presidente Mattarella @Quirinale ne parla anche @repubblica con @VecchioConcetto (grazie!) un momento di formazione ed emozione con il messaggio nobile e politico del x.com