Sicurezza e prevenzione nel giorno della Repubblica | i Carabinieri presidiano il Sannio

Durante la Festa della Repubblica, i Carabinieri hanno intensificato i controlli nel Sannio. A Pesco Sannita, un uomo di 76 anni è stato denunciato perché trovato in possesso di una pistola a salve priva di tappo rosso. Nessun'altra persona è stata coinvolta o ferita. Le forze dell’ordine hanno proseguito con verifiche e controlli lungo tutto il territorio.

Controlli intensificati dei Carabinieri nel Sannio durante la Festa della Repubblica: a Pesco Sannita denunciato un 76enne trovato con una pistola a salve senza tappo rosso. Controlli intensificati, presidio del territorio e risposta immediata alle segnalazioni dei cittadini. Anche in coincidenza della Festa della Repubblica, i Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno rafforzato i servizi preventivi nei centri abitati e nelle aree maggiormente frequentate, con l’obiettivo di garantire sicurezza, prevenire condotte illecite e reprimere ogni forma di illegalità diffusa. Nel pomeriggio del 2 giugno 2026, a Pesco Sannita, i militari della... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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