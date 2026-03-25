Gioca d' anticipo calcio e prevenzione nel giorno della Festa della mamma

Il prossimo 10 maggio, in occasione della Festa della mamma, si terrà un evento a Rho che combina calcio e prevenzione sanitaria. Durante la giornata saranno offerte visite senologiche gratuite e si svolgerà un torneo di calcio tra diverse squadre. L'iniziativa mira a sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e della salute femminile, coinvolgendo la comunità locale in attività sportive e servizi medici gratuiti.

Gioca d'Anticipo è un'progetto di divulgazione che unisce la cultura dello sport con la sensibilizzazione alla prevenzione. Il prossimo 10 maggio, nel giorno della Festa della Mamma, si terrà a Rho in provincia di Milano, un evento sportivo per promuovere attività di prevenzione contro il tumore al seno. Il progetto Gioca d'Anticipo nasce grazie a Sandra Caruso che, dopo aver affrontato un tumore al seno in prima persona, ha sentito l'esigenza di dar vita a uno spazio per spingere le persone a effettuare controlli regolari intercettando per tempo la possibile insorgenza di un tumore. L'iniziativa prenderà il via con un torneo tra squadre di calcio femminile Under 10, organizzato in collaborazione con F. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Gioca d'anticipo", calcio e prevenzione nel giorno della Festa della mamma Articoli correlati Leggi anche: Prima edizione della 'Active Woman Walk', camminata solidale nel giorno della festa della donna Leggi anche: Corteo nel giorno della Festa della donna: ecco il percorso Tutto quello che riguarda Festa della Temi più discussi: Il Vicenza fa festa con 6 turni di anticipo: batte l'Inter Under 23 e torna in B dopo 4 anni; Grigi, il racconto della festa per la serie D conquistata. Il coro della Nord: Grazie ragazzi; Le partite di oggi: doppio anticipo in Serie A, si giocano Cagliari-Napoli e Genoa-Udinese; Verona scopre...la schiena. Sale la temperatura, la primavera gioca d'anticipo sul Liston. Clt calcio a 5 femminile trionfa in Serie C con due giornate di anticipo. Festa grande a TerniIl Clt Calcio a 5 femminile conquista il campionato umbro di Serie C con due giornate di anticipo. È festa grande per la squadra del mister Nicola Ugolini. I numeri raccontano il percorso delle ragazz ... umbria24.it Vicenza in festa: è in Serie B dopo quattro anniCon sei turni d'anticipo sulla conclusione della Serie C, arriva la promozione aritmetica per il Vicenza: la gioia di patron e allenatore. sportal.it La magia di Fiumedinisi con la festa della Patrona Maria Santissima Annunziata. - facebook.com facebook