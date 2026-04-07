Controlli pasquali nel Sannio | intensificata l’attività dei Carabinieri tra sicurezza stradale e contrasto agli illeciti

Durante le festività pasquali nel Sannio, i Carabinieri hanno intensificato le verifiche lungo le strade del territorio. Sono stati controllati numerosi veicoli, con il ritiro di patenti e sanzioni per chi è stato trovato sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcol. Sono state inoltre denunciate alcune persone coinvolte in attività illecite legate alla droga e alla guida. Le operazioni hanno riguardato anche controlli straordinari e verifiche di sicurezza stradale.

Controlli straordinari dei Carabinieri nel Beneventano durante le festività pasquali: veicoli, patenti ritirate e denunce per droga e alcol alla guida.. Nell’ambito dei servizi straordinari disposti in occasione delle festività pasquali, i militari della Compagnia Carabinieri di Benevento hanno svolto un articolato servizio coordinato di controllo del territorio nei giorni 5 e 6 aprile 2026. Nel corso delle attività sono stati controllati complessivamente 137 veicoli e 175 persone, con l’elevazione di numerose contravvenzioni al Codice della Strada. Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, sono state inoltre ritirate quattro patenti di guida e due carte di circolazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Controlli pasquali nel Sannio: intensificata l’attività dei Carabinieri tra sicurezza stradale e contrasto agli illeciti Pasqua, aumentano i controlli dei carabinieri: nel mirino furti e sicurezza stradaleSono stati predisposti servizi speciali di pattugliamento istituzionale, con l’impiego di pattuglie appiedate in uniforme di rappresentanza completa... Sicurezza stradale e controlli "Alto Impatto": sette denunce dei carabinieri nel pisanoProvincia di Pisa, 9 febbraio 2026 - Settimana di controlli serrati in tutta la provincia di Pisa, dove i carabinieri del comando provinciale hanno... Temi più discussi: Pasqua sicura nel Sannio: 360 militari e 160 pattuglie in strada, controlli rafforzati su tutto il territorio; Pasqua, controlli straordinari dei Carabinieri: potenziata la sicurezza in tutta la provincia; Pasqua sicura, i Carabinieri intensificano i controlli in tutto il Sannio; I turisti preferiscono Napoli e la Campania, il weekend di Pasqua all'insegna del tutto esaurito. Pasqua sicura nel Sannio: 360 militari e 160 pattuglie in strada, controlli rafforzati su tutto il territorioIn campo 360 militari e 160 pattuglie per presidiare il territorio sannita e garantire sicurezza durante le festività pasquali. È il piano straordinario messo a punto dal Comando provinciale dei Carab ... ntr24.tv Pasqua sicura in Friuli: ecco cos'è emerso dai controlliControlli dei Carabinieri a Udine per Pasqua: denunce, patenti ritirate e sequestri di droga in città e provincia. nordest24.it Furto nel cuore del Centro Storico: 34enne irregolare sul territorio sorpreso in flagranza e denunciato #PoliziaRomaCapitale Nel corso dei controlli, intensificati in occasione delle festività pasquali, una nostra pattuglia del I Gruppo Centro ha fermato e denunci - facebook.com facebook #GdiF #Palermo: intensificati i controlli in occasione delle festività Pasquali. Sequestrati oltre 200 mila prodotti non sicuri. #NoiconVoi #informareperconoscere #cittadinoinformato x.com