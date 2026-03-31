Pretendiamo legalità la polizia incontra gli studenti dell' istituto Marconi di Paternò

All’interno del progetto nazionale “PretenDiamo Legalità”, agenti del Commissariato di Adrano hanno incontrato gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Marconi” a Paternò e Ragalna. L’iniziativa si è svolta in un contesto di dialogo con i ragazzi, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle norme e il rispetto della legalità.

Nuovo incontro con la polizia all’Istituto comprensivo “Marconi” a Paternò e Ragalna. Nell’ambito del progetto nazionale “PretenDiamo” Legalità”, i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano hanno incontrato gli studenti della scuola secondaria di primo grado. Giunta alla sua nona edizione, l’iniziativa è realizzata nel territorio catanese dai poliziotti della Questura di Catania con l’obiettivo di divulgare, tra i più giovani, la cultura della legalità, del rispetto delle regole, della partecipazione civile e della condivisione dei principi contenuti nella Costituzione, in modo da renderli sempre più consapevoli dell’importanza decisiva del loro intervento attivo per garantire una serena convivenza civica. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Progetto “Pretendiamo legalità”: la Polizia incontra gli studenti dell’istituto tecnico professionaleUn confronto su argomenti complessi ma centrali per i giovani: violenza di genere, bullismo e cyberbullismo, uso consapevole della rete e dei social... “PretenDiamo Legalità”, la campagna nazionale della polizia approda a PaternòGiunta alla sua nona edizione, l’iniziativa è declinata nel territorio catanese dai poliziotti della questura con l’obiettivo di divulgare, tra i più... Contenuti utili per approfondire su Pretendiamo legalità la polizia... Discussioni sull' argomento Paternò, Pretendi-Amo Legalità all’Ist. Endo-Fap. La Polizia di Stato nelle scuole reatine con il progetto PretenDiamo LegalitàSi è conclusa nei giorni scorsi la prima fase della IX edizione del progetto-concorso PretenDiamo Legalità promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Me ... rietinvetrina.it Matera, 13 scuole a lezione di legalità con la Polizia di StatoLa Polizia di Stato coinvolge centinaia di studenti nella 9^ edizione di PretenDiamo Legalità per promuovere la cultura del rispetto e della convivenza civile. trmtv.it