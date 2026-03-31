Pretendiamo legalità la polizia incontra gli studenti dell' istituto Marconi di Paternò

Da cataniatoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’interno del progetto nazionale “PretenDiamo Legalità”, agenti del Commissariato di Adrano hanno incontrato gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Marconi” a Paternò e Ragalna. L’iniziativa si è svolta in un contesto di dialogo con i ragazzi, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle norme e il rispetto della legalità.

Nuovo incontro con la polizia all’Istituto comprensivo “Marconi” a Paternò e Ragalna. Nell’ambito del progetto nazionale “PretenDiamo” Legalità”, i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano hanno incontrato gli studenti della scuola secondaria di primo grado. Giunta alla sua nona edizione, l’iniziativa è realizzata nel territorio catanese dai poliziotti della Questura di Catania con l’obiettivo di divulgare, tra i più giovani, la cultura della legalità, del rispetto delle regole, della partecipazione civile e della condivisione dei principi contenuti nella Costituzione, in modo da renderli sempre più consapevoli dell’importanza decisiva del loro intervento attivo per garantire una serena convivenza civica. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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