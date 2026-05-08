Contrasto al narcotraffico | la Polizia incontra gli studenti dell' istituto Besta-Fossati
Nella giornata di ieri, la Polizia di Sondrio ha incontrato gli studenti di un istituto scolastico locale per discutere di contrasto al narcotraffico e promozione della legalità. L’iniziativa fa parte di un programma più ampio di attività preventive volte a sensibilizzare i giovani sui rischi legati alla criminalità e a favorire una maggiore consapevolezza sui temi della cittadinanza responsabile. L’incontro si è svolto all’interno della scuola, coinvolgendo studenti e docenti.
Nell’ambito delle molteplici attività di carattere preventivo poste in essere dalla Polizia di Stato di Sondrio, connesse all’obiettivo di promuovere tra i giovanissimi una maggiore consapevolezza sui temi della legalità e della cittadinanza responsabile, nella giornata di ieri, presso l’Istituto.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Notizie correlate
Progetto “Pretendiamo legalità”: la Polizia incontra gli studenti dell’istituto tecnico professionaleUn confronto su argomenti complessi ma centrali per i giovani: violenza di genere, bullismo e cyberbullismo, uso consapevole della rete e dei social...
Leggi anche: La polizia incontra gli studenti dell’istituto tecnico-economico "S. Antonio" di Adrano