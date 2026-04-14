Quinta circoscrizione la Lega si allea con Pd e M5S per sfiduciare il presidente | si apre lo scontro politico con Forza Italia

Nella quinta circoscrizione, la Lega ha deciso di collaborare con il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle per presentare una mozione di sfiducia nei confronti del presidente in carica. Questa decisione ha portato a una contrapposizione aperta con Forza Italia, partito di appartenenza del presidente stesso. La nuova alleanza trasversale ha suscitato reazioni e ha segnato un momento di tensione politica all’interno dell’area locale.

Un'alleanza trasversale per sfiduciare il presidente della quinta circoscrizione Andrea Aiello. La Lega fa asse con Pd e M5S, aprendo lo scontro politico con Forza Italia, partito a cui ha aderito Aiello. Ieri cinque consiglieri su dieci del parlamentino che si occupa dei quartieri Zisa, Uditore.🔗 Leggi su Palermotoday.it Venezia, Calenda si allea con la Lega: il cortocircuito di Azione all’ombra del CremlinoCalenda sostiene il centrodestra a Venezia: la stessa Lega accusata di filoputinismo dal leader di Azione. Presidente Consob, scontro tra Lega e Forza ItaliaIl capogruppo del Carroccio alla Camera Riccardo Molinari: «C’era un accordo di massima sul nome di Freni».