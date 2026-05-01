Elezioni a Messina 2026 tutti i candidati alla Quarta Circoscrizione

Alle elezioni del 2026 a Messina, nella Quarta Circoscrizione, il candidato del centrosinistra è Santino “Santi” Cannavò, noto per il suo coinvolgimento nel settore sportivo e nel ciclismo. Cannavò è sostenuto dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. La sua candidatura si inserisce in una competizione che coinvolge anche altri aspiranti alla carica.

Alla Quarta Circoscrizione la sfida vede Santino “Santi” Cannavò per il centrosinistra, figura civica legata al mondo sportivo e del ciclismo, sostenuto da Pd e M5S. Per il centrodestra si presenta Nicola Cucinotta, ex Pd e già consigliere comunale con incarichi istituzionali, oggi rientrato in.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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