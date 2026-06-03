Nella zona della movida sono stati inviati rinforzi di steward e vigilanti per aumentare la sicurezza. L’assessore al Commercio ha commentato le misure adottate, difendendo le politiche della giunta in risposta ai recenti episodi di violenza avvenuti in quella zona. La presenza di personale aggiuntivo mira a gestire meglio gli assembramenti e prevenire ulteriori incidenti. La decisione è stata comunicata come parte di un intervento per migliorare la sicurezza pubblica durante le ore di maggiore afflusso.

L’assessore al Commercio Gianmaria Nardi difende le politiche della giunta in merito ai recenti episodi di violenza a Marina. Nardi ha respinto le accuse di fallimento del patto per la buona movida, inquadrando le violenze come un fenomeno sovracomunale legato a un disagio sociale ampio e confermando l’impegno su controlli, sicurezza e decoro urbano. "Il ponte del 2 Giugno ha registrato episodi di violenza nelle aree della movida di Spezia, Massa, Camaiore e Marina di Carrara - dice Nardi -. Solo questo dovrebbe far riflettere che ci troviamo di fronte a un problema di natura sociale e culturale, che travalica i confini della città e del nostro Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza alla movida . Arrivano i rinforzi fra steward e vigilanti

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