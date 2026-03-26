polizia locale unione dei comuni sicurezza arrivano i rinforzi

La Polizia locale dell’Unione dei Comuni Adda Martesana ha ottenuto un finanziamento regionale che prevede l’arrivo di un nuovo automezzo per le pattuglie stradali e l’installazione di nove telecamere di videosorveglianza. Contestualmente, sono stati messi in campo rinforzi per migliorare la sicurezza sul territorio. L’operazione rientra in un piano volto a potenziare i servizi di controllo e sorveglianza.

Sicurezza, la Polizia locale dell’ Unione dei Comuni Adda Martesana "porta a casa" un bando regionale, in arrivo un nuovo automezzo per pattugliamento su strada e ben nove nuove telecamere di videosorveglianza. Il progetto che ha vinto il bando, elaborato dal comandante Salvatore Guzzardo, “cuba” nella sua completezza quasi 80mila euro, il finanziamento ne coprirà la metà. Buone notizie, "fondi che consentiranno - così Guzzardo - un rinnovo alla nostra struttura operativa e un monitoraggio del territorio ancora più capillare". Il resto della coperta economica, naturalmente, lo cuciranno i tre Comuni soci. "Procediamo con gli investimenti per... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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