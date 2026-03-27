Arrivano 32 nuovi carabinieri nella provincia di Ancona | rinforzi per sicurezza e territorio

Quaranta nuovi carabinieri sono stati assegnati ai reparti territoriali della provincia di Ancona. La consegna è avvenuta ieri pomeriggio presso il Comando Provinciale, con la presenza del comandante regionale e del comandante locale. La loro presenza mira a rafforzare la sicurezza e la presenza sul territorio.

I militari provenienti da tutta Italia andranno a rafforzare gli organici delle Aliquote Radiomobili, della Tenenza di Falconara Marittima e delle varie Stazioni ANCONA– Sono 32 i nuovi carabinieri destinati ai reparti territoriali della provincia di Ancona. Nel pomeriggio di ieri (26 marzo), presso il Comando Provinciale, il comandante della Legione Carabinieri Marche, generale Nicola Conforti, e il comandante provinciale, colonnello Roberto Di Costanzo, hanno incontrato i militari provenienti da tutta Italia che andranno a rafforzare gli organici delle Aliquote Radiomobili, della Tenenza di Falconara Marittima e delle numerose Stazioni distribuite sul territorio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Arrivano 32 nuovi carabinieri nella provincia di Ancona: rinforzi per sicurezza e territorio Articoli correlati Nella provincia di Ancona arrivano 34 nuovi infermieri e 5 tecnici di laboratorio biomedicoANCONA – Con due determine a firma del direttore generale dell’Ast di Ancona, la stessa Azienda sanitaria territoriale annuncia che sono stati... Carabinieri, arrivano dodici nuovi rinforzi. Tre sottufficiali promossi al grado di maresciallo capoSabato mattina (17 gennaio), nel corso di una breve ma significativa cerimonia, alla presenza degli Ufficiali del Comando Provinciale di Ravenna, il... Approfondimenti e contenuti su Arrivano 32 nuovi carabinieri nella... Trentadue nuovi Carabinieri destinati ai reparti territoriali della provincia di AnconaI carabinieri andranno a rafforzare il dispositivo dell’Arma preposto al controllo del territorio della provincia di Ancona ... centropagina.it Carabinieri, arrivano i rinforzi. Assegnati 49 nuovi militari. Dislocati tra Reggio e provinciaIl comando generale dell’Arma implementa di 300 uomini le stazioni dell’Emilia-Romagna Privilegiate le aree dove siamo gli unici presidi, tra dorsale appenninica e comuni limitrofi. Arrivano i ... ilrestodelcarlino.it