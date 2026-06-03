Sicurezza a Ragusa | 65 posti di blocco e 1.235 persone identificate

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le forze dell'ordine hanno messo in atto 65 posti di blocco nel centro storico, identificando complessivamente 1.235 persone. Durante i controlli, sono state riscontrate irregolarità nei contratti di locazione e nelle utenze. I controlli hanno coinvolto principalmente le aree pedonali e le vie principali, con verifiche su documenti e situazioni di possibile illegalità. Nessun dettaglio sulle eventuali conseguenze o sanzioni.

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Come hanno agito le forze dell'ordine nei centri storici?. Quali irregolarità hanno scoperto nei contratti di locazione e utenze?. Chi ha collaborato con la Polizia per i controlli immobiliari?. Perché sono state espulse nove persone durante l'operazione?.? In Breve 65 posti di blocco e 640 veicoli controllati durante il mese di maggio 2026. 25 infrazioni al Codice della Strada e 7 esercizi pubblici ispezionati. 9 cittadini stranieri espulsi con 4 trasferiti nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio. Collaborazione tecnica tra Polizia, Enel e Polizia Locale di Comiso per controlli immobiliari. Operazione sicurezza a Ragusa: il bilancio dei controlli di maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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