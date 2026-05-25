Sicurezza a Carpi identificate 135 persone durante i controlli a tappeto del weekend

Da modenatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il fine settimana, sono state effettuate operazioni di controllo a Carpi, con l'identificazione di 135 persone. Le verifiche sono state svolte in vari punti della città, tra strade e aree pubbliche, per monitorare la situazione e prevenire eventuali problemi. I controlli sono stati condotti in modo capillare, senza specificare ulteriori dettagli su eventuali sanzioni o sequestri. Nessun altro dato è stato comunicato riguardo alle attività svolte o ai risultati specifici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un nuovo fine settimana di intensi controlli per garantire la massima sicurezza sulle strade e nei luoghi di ritrovo. I militari della Compagnia di Carpi, supportati dalle stazioni dipendenti, hanno messo in campo un vasto e coordinato servizio di presidio del territorio che ha interessato da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Sicurezza a Carpi, controlli a tappeto dei Carabinieri: identificate 121 personeI Carabinieri di Carpi hanno condotto controlli approfonditi sul territorio, identificando complessivamente 121 persone.

Nuovi controlli a tappeto a Veronetta: più di 70 persone identificate e un 44enne arrestatoGiovedì, nel quartiere di Veronetta, è stato effettuato un nuovo servizio di controllo da parte della polizia di Stato.

Argomenti più discussi: Sicurezza a Carpi, controlli a tappeto dei Carabinieri: identificate 121 persone; Centro storico di Carpi: controlli a tappeto dai Carabinieri.

sicurezza a carpi identificateCONTROLLI A CARPI, IDENTIFICATE 121 PERSONENell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carpi e delle S ... tvqui.it

sicurezza a carpi identificateSicurezza, legalità e prevenzione, a Carpi una giornata dedicata ai giovaniSi è svolta venerdì in Piazza Martiri l’iniziativa La Sicurezza si fa Unione – La strada è di tutti: viviamola con la testa, promossa dalla Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine con la partecipaz ... temponews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web