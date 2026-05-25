Sicurezza a Carpi identificate 135 persone durante i controlli a tappeto del weekend

Durante il fine settimana, sono state effettuate operazioni di controllo a Carpi, con l'identificazione di 135 persone. Le verifiche sono state svolte in vari punti della città, tra strade e aree pubbliche, per monitorare la situazione e prevenire eventuali problemi. I controlli sono stati condotti in modo capillare, senza specificare ulteriori dettagli su eventuali sanzioni o sequestri. Nessun altro dato è stato comunicato riguardo alle attività svolte o ai risultati specifici.

Un nuovo fine settimana di intensi controlli per garantire la massima sicurezza sulle strade e nei luoghi di ritrovo. I militari della Compagnia di Carpi, supportati dalle stazioni dipendenti, hanno messo in campo un vasto e coordinato servizio di presidio del territorio che ha interessato da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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