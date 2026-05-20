Sicurezza a Carpi controlli a tappeto dei Carabinieri | identificate 121 persone

I Carabinieri di Carpi hanno condotto controlli approfonditi sul territorio, identificando complessivamente 121 persone. Durante le operazioni, sono state controllate diverse aree della città e alcune persone sono state sottoposte a verifiche più approfondite. Le attività fanno parte di una serie di interventi mirati a garantire la sicurezza pubblica e prevenire situazioni di illegalità. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo ai soggetti controllati o alle motivazioni delle operazioni.

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