Sicurezza a Orta Nova | più carabinieri nuove telecamere e rassicurazioni sui servizi bancari

Durante un incontro in Prefettura, è stato annunciato l’arrivo di più carabinieri e di nuove telecamere di videosorveglianza a Orta Nova. Il sindaco ha richiesto un aggiornamento sui servizi di sicurezza e sulla tutela della comunità. È stato inoltre rassicurato sulla presenza di servizi bancari funzionanti e sulla possibilità di interventi immediati in caso di necessità. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e autorità locali.

Un aggiornamento a tutto campo sul tema della sicurezza e della tutela della comunità. È quello condiviso dal sindaco di Orta Nova a seguito del comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi in Prefettura a Foggia su esplicita richiesta del primo cittadino.?Al tavolo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Fuggire Dai Carabinieri a 16 Anni: Cosa Sta Succedendo

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