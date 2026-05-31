Foggia auto si schianta e capovolge per evitare controllo dei carabinieri | 17enne morto e 4 feriti a Orta Nova

Notizia in breve

Un incidente stradale si è verificato lungo la provinciale 80 vicino a Orta Nova, coinvolgendo un'auto con cinque giovani a bordo. L'auto si è schiantata e si è capovolta mentre tentava di evitare un controllo dei carabinieri. Un 17enne è morto, mentre quattro persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.