Foggia auto si schianta e capovolge per evitare controllo dei carabinieri | 17enne morto e 4 feriti a Orta Nova
Un incidente stradale si è verificato lungo la provinciale 80 vicino a Orta Nova, coinvolgendo un'auto con cinque giovani a bordo. L'auto si è schiantata e si è capovolta mentre tentava di evitare un controllo dei carabinieri. Un 17enne è morto, mentre quattro persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.
Il terribile incidente stradale lungo la provinciale 80 nei pressi di Orta Nova. A bordo del mezzo che si è capovolto cinque giovani della zona. Immediati i soccorsi ma per il 17enne non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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