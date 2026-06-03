Sicilia Queer fra archivi di identità mutevoli

Il Sicilia Queer Film Festival si svolge ogni anno come spazio dedicato alla riflessione sulla fluidità delle identità e sulla rappresentazione cinematografica. Il festival si concentra sulle trasformazioni dei corpi e delle forme di narrazione visiva, evidenziando come le identità possano evolversi nel tempo e attraverso le immagini. È un appuntamento che invita a esplorare le variazioni delle modalità di espressione e di percezione delle differenze, mantenendo un focus sulle tematiche legate all’identità e alla rappresentazione.

Rassegne Si è chiuso a Palermo il festival, uno spazio sempre aperto di ricerca sulla contemporaneità nel cinema. Premiato «N’s Last Game» di Desireé Alagna, unione di found footage e videogame Rassegne Si è chiuso a Palermo il festival, uno spazio sempre aperto di ricerca sulla contemporaneità nel cinema. Premiato «N’s Last Game» di Desireé Alagna, unione di found footage e videogame Come ogni anno, il Sicilia Queer Film Festival si conferma uno spazio privilegiato di riflessione sulla mutevolezza e sullo spaesamento non solo dei corpi contemporanei, ma anche delle forme cinematografiche. La 16a edizione, conclusasi domenica, sembra aver spinto il dibattito ancora oltre, interrogando nelle sue diverse sezioni il concetto stesso di «queer» in relazione ai materiali d’archivio. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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