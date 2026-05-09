In vista della Biennale 2026, si è scoperto che la Svizzera utilizzerà archivi televisivi storici per rappresentare le identità queer. Questa scelta coinvolge l’analisi di vecchi filmati, che potrebbero influenzare il modo in cui si percepisce la storia delle comunità marginalizzate. L’uso di materiale d’archivio potrebbe portare a confronti tra passato e presente, sollevando questioni legate alle tensioni sociali e ai cambiamenti culturali nel tempo.

? Punti chiave Come possono i vecchi filmati televisivi cambiare la percezione della storia?. Quali tensioni sociali emergeranno dal confronto tra passato e presente?. Perché gli archivi svizzeri sono diventati uno strumento di critica politica?. Come ha trasformato l'architettura di Giacometti il messaggio degli artisti?.? In Breve Curatori Gianmaria Andreetta e Luca Beeler collaborano con l'artista Nina Wakeford.. Partecipano gli artisti Miriam Laura Leonardi, Lithic Alliance e Yul Tomatala.. Programma Telearena del 1978 e talk show Agora del 1984 analizzano l'omosessualità.. L'architettura di Bruno Giacometti viene riconfigurata per ospitare video e installazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale 2026: la Svizzera usa gli archivi TV per le identità queer

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