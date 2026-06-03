Sicilia | 600.000 euro per l’autonomia delle donne vittime di violenza
In Sicilia sono stati stanziati 600.000 euro per sostenere l’autonomia delle donne vittime di violenza. I fondi prevedono contributi fino a 15.000 euro per supportare spese legate a percorsi di autonomia, come affitto, formazione e avvio di attività lavorative. Per accedere ai finanziamenti, è necessario presentare domanda seguendo le procedure stabilite dalla regione. Le spese coperte includono anche servizi di accompagnamento e supporto psicologico.
Come si può accedere ai nuovi contributi fino a 15.000 euro?. Quali spese specifiche possono essere coperte con questi fondi regionali?. Chi deve presentare materialmente la domanda per ottenere il sostegno?. Perché questa misura regionale è diversa dai fondi nazionali INPS?.? In Breve Contributo massimo per progetto aumentato del 50% portandolo a 15.000 euro.. Domande da presentare tramite Comuni tra il 30 giugno e il 31 luglio.. Fondi destinati ad affitti, utenze, formazione e spese scolastiche per figli minori.. Assegnazione fondi basata sull'ordine cronologico di arrivo delle domande presentate.. potenzia il reddito di libertà: oltre 600 mila euro per l’autonomia delle donne. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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