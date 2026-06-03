Sicilia | 600.000 euro per l’autonomia delle donne vittime di violenza

Notizia in breve

In Sicilia sono stati stanziati 600.000 euro per sostenere l’autonomia delle donne vittime di violenza. I fondi prevedono contributi fino a 15.000 euro per supportare spese legate a percorsi di autonomia, come affitto, formazione e avvio di attività lavorative. Per accedere ai finanziamenti, è necessario presentare domanda seguendo le procedure stabilite dalla regione. Le spese coperte includono anche servizi di accompagnamento e supporto psicologico.