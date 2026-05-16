A Perugia sono stati messi a disposizione fino a 6.000 euro di fondi destinati alle donne vittime di violenza. Oltre alle donne residenti nella zona 2, possono accedere ai fondi anche altre donne di diverse aree. I finanziamenti vengono destinati a sostenere l’autonomia abitativa, coprendo spese legate all’affitto e alle utenze. La misura mira a favorire l’indipendenza delle donne che si trovano in situazioni di vulnerabilità.

? Punti chiave Chi può accedere ai fondi oltre le donne della zona 2?. Come vengono utilizzati i soldi per garantire l'autonomia abitativa?. Quali spese per la gestione dei figli sono rimborsabili?. Come si presenta la domanda entro la scadenza di settembre?.? In Breve Fondi da 55.075,47 euro derivanti dal Programma regionale di contrasto alla violenza 2025.. Contributi fino a 6.000 euro per progetti di autonomia della durata di 12 mesi.. Spese ammissibili includono mutui, istruzione, beni di prima necessità e servizi di baby-sitting.. Scadenza presentazione domande tramite PEC o raccomandata entro il 30 settembre 2026.. Il Comune di Perugia ha stanziato 55. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, fondi per le donne vittime di violenza: fino a 6.000 euro

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