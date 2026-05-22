È stata avviata una raccolta fondi per acquistare un'auto destinata alle donne vittime di violenza, con l’obiettivo di aiutarle a mantenere la propria autonomia. La campagna si concentra sulla necessità di facilitare gli spostamenti di queste persone, spesso ostacolati dalla posizione di una cascina in cui si trovano. Questa scelta di localizzazione rende più complicato per le donne raggiungere servizi di supporto e di assistenza. L’iniziativa mira a offrire loro uno strumento pratico per riprendere il controllo della propria vita.

? Punti chiave Come può un'auto garantire l'indipendenza a chi ha subito violenza?. Perché la posizione della cascina ostacola il percorso di queste donne?. Chi gestisce concretamente la struttura recuperata dalla criminalità organizzata?. Come si trasforma un bene mafioso in un rifugio per donne?.? In Breve Sede situata nella Cascina Graziella a Moncalvo, ex proprietà confiscata alla mafia.. Gestione congiunta tra Associazione Rinascita Odv e Cooperativa Sociale Jokko con supporto Libera.. Raccolta fondi attiva su piattaforma GoFundMe o tramite email [email protected].. Isolamento collinare della struttura richiede mobilità per corsi di formazione e lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casa delle Rose: raccolta fondi per l’auto delle donne vittime di violenza

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