Sicilia | 1 milione per riparare i mercati colpiti dal ciclone Harry

La regione Sicilia ha stanziato un milione di euro per riparare i mercati danneggiati dal ciclone Harry. I consorzi devono presentare domanda per ottenere i fondi, che copriranno spese specifiche come lavori di riparazione strutturale, acquisto di macchinari e attrezzature. Sono ammesse anche spese per la messa in sicurezza e il ripristino delle infrastrutture. La richiesta deve essere inviata entro i termini stabiliti dall’avviso pubblico.

Come possono i consorzi ottenere i fondi per i macchinari?. Quali spese specifiche sono ammesse per il ripristino dei mercati?. Entro quando devono essere inviate le domande tramite PEC?. Come dimostrare il nesso tra il ciclone e i danni subiti?.? In Breve Limite massimo di 300 mila euro per singolo consorzio beneficiario.. Fondi destinati a arredi, macchinari e attrezzature per lo sbarco.. Scadenza per l'invio delle domande tramite PEC fissata al 30 giugno.. L'assessore Luca Sammartino conferma l'intervento per la filiera ittica.. La Regione stanzia un milione di euro per riparare i danni del ciclone Harry ai mercati ittici. La Regione Siciliana ha messo a disposizione un milione di euro per sostenere le imprese colpite dal ciclone Harry, avvenuto lo scorso gennaio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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