La Procura generale di Milano ha respinto le accuse riguardanti la concessione della grazia a Nicole Minetti, affermando che le notizie di stampa non sono accurate. Dopo un’analisi approfondita, ha confermato che l’iter per la concessione della grazia, firmata dal Presidente della Repubblica il 18 febbraio 2026, è stato regolare. La procura ha quindi smentito eventuali irregolarità nel procedimento.

Dopo un’attenta analisi, la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano ha confermato la piena regolarità dell’iter che ha portato alla concessione della grazia a Nicole Minetti, firmata dal Presidente della Repubblica il 18 febbraio 2026. Come si legge nel comunicato del Procuratore Generale, Francesca Nanni, gli accertamenti svolti hanno dimostrato l’infondatezza delle notizie di stampa che avevano sollevato dubbi sulla vicenda. A sollevare la questione erano stati alcuni articoli del Fatto Quotidiano, in seguito ai quali il Quirinale aveva invitato il Ministero della Giustizia a effettuare verifiche urgenti per accertare la fondatezza delle informazioni pubblicate. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Si sgonfia il caso della Grazia a Nicole Minetti, la Procura generale di Milano smonta le accuse: “Le notizie di stampa non corrispondono al vero”

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Si sgonfia il 'caso' Minetti

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