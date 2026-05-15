Grazia a Nicole Minetti | parere della Procura generale di Milano non cambia Caso verso la chiusura

La Procura generale di Milano ha confermato il suo parere negativo sulla richiesta di grazia presentata da Nicole Minetti. Non sono stati forniti elementi nuovi che possano modificare la posizione espressa a gennaio. Le indagini e le valutazioni legali continuano, ma al momento non ci sono aggiornamenti che possano influenzare la decisione finale. La vicenda resta ferma sulla base delle valutazioni precedenti dei magistrati, senza ulteriori sviluppi in questa fase.

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