Grazia a Nicole Minetti | parere della Procura generale di Milano non cambia Caso verso la chiusura

Da firenzepost.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura generale di Milano ha confermato il suo parere negativo sulla richiesta di grazia presentata da Nicole Minetti. Non sono stati forniti elementi nuovi che possano modificare la posizione espressa a gennaio. Le indagini e le valutazioni legali continuano, ma al momento non ci sono aggiornamenti che possano influenzare la decisione finale. La vicenda resta ferma sulla base delle valutazioni precedenti dei magistrati, senza ulteriori sviluppi in questa fase.

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MILANO – Il parere sulla grazia a Nicole Minetti che la Procura generale di Milano aveva trasmesso al Ministero della Giustizia, per ora non cambia. Secondo quanto appresso, gli accertamenti della Procuratrice generale, Francesca Nanni, e quelli del sostituto pg, Gaetano Brusa, stanno proseguendo anche in seguito alle nuove rivelazioni del Fatto Quotidiano su testimoni delle feste nella villa in Uruguay del compagno, Giuseppe Cipriani, che potrebbe mettere in discussione i ragionamenti sullo “stile di vita” dell’ex consigliera regionale condannata per il caso Ruby e ‘Rimborsopoli’ in Lombardia, uno dei punti relativi alla clemenza concessa dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assieme alle ragioni umanitarie di accudimento del figlio adottivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Nicole Minetti, procura generale: non ci sono per ora elementi per cambiare parere sulla grazia

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