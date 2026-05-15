Istruttoria completata entro i primi giorni di giugno | Grazia a Nicole Minetti | parere della Procura generale di Milano non cambia Caso verso la chiusura

Entro i primi giorni di giugno si è completata l’istruttoria relativa al caso. La Procura generale di Milano ha mantenuto il suo parere espresso a gennaio, anche dopo aver esaminato ulteriori elementi. La decisione sulla richiesta di grazia non ha subito modifiche e il procedimento sembra avviato alla conclusione. Le risposte dei magistrati finora non indicano cambiamenti significativi rispetto alla posizione iniziale. La situazione sembra ormai definita e il caso si avvia verso la chiusura.

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MILANO – Il parere sulla grazia a Nicole Minetti che la Procura generale di Milano aveva trasmesso al Ministero della Giustizia, per ora non cambia. Secondo quanto appresso, gli accertamenti della Procuratrice generale, Francesca Nanni, e quelli del sostituto pg, Gaetano Brusa, stanno proseguendo anche in seguito alle nuove rivelazioni del Fatto Quotidiano su testimoni delle feste nella villa in Uruguay del compagno, Giuseppe Cipriani, che potrebbe mettere in discussione i ragionamenti sullo “stile di vita” dell’ex consigliera regionale condannata per il caso Ruby e ‘Rimborsopoli’ in Lombardia, uno dei punti relativi alla clemenza concessa dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assieme alle ragioni umanitarie di accudimento del figlio adottivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Istruttoria completata entro i primi giorni di giugno: Grazia a Nicole Minetti: parere della Procura generale di Milano non cambia. Caso verso la chiusura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How to Litigate a Personal Injury Action in California: From Filing to Trial #LAWYER #CIVILPROCEDURE Sullo stesso argomento Grazia a Nicole Minetti: parere della Procura generale di Milano non cambia. Caso verso la chiusuraMILANO – Il parere sulla grazia a Nicole Minetti che la Procura generale di Milano aveva trasmesso al Ministero della Giustizia, per ora non cambia. Grazia a Nicole Minetti confermata "per ora" dalla Procura generale di Milano, perché non cambia il parereLa grazia a Nicole Minetti, almeno per ora, rimane confermata: la Procura generale di Milano ha reso noto che non esistono motivi “per cambiare il... Nicole Minetti, la Procura generale di Milano: Per ora il parere sulla grazia è confermato, non necessario sentire la massaggiatriceLa Procura: Non ci sono motivi per cambiare il parere, si auspica il termine delle verifiche entro l'inizio di giugno. Per ora nessun riscontro dell'Interpol al racconto della donna su presunti fest ... milano.corriere.it La difesa di Minetti: L'avvocata trovata carbonizzata aveva dato l'ok per l'adozione del bimboCon una nota i legali Emanuele Fisicaro e Antonella Calcaterra rigettano la ricostruzione del Fatto quotidiano che aveva sollevato dubbi sulla grazia all'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi ... today.it