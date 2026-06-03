Si rompe una tubatura d' acqua ed escono 300 litri al secondo | l' 80 per cento di Muggia è a secco

Una tubatura principale si è rotta, causando la fuoriuscita di circa 300 litri di acqua al secondo. Di conseguenza, l’80 per cento delle utenze di Muggia sono rimaste senza acqua. La rottura ha interessato il principale sistema di approvvigionamento idrico del comune, rendendo la maggior parte delle abitazioni prive di fornitura. La notizia è stata comunicata attraverso il profilo Facebook del sindaco.

L'80 per cento delle utenze idriche di Muggia (cifra dal profilo Facebook del sindaco Paolo Polidori) è a secco dopo la rottura della principale conduttura che arriva nel comune, cruciale per i rifornimenti d'acqua. È avvenuto all'altezza di strada delle Saline, prima della rotonda che conduce. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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