Si rompe un tubo dell' acqua | marciapiede spaccato strada allagata e centinaia di famiglie a secco

Nella notte tra mercoledì e giovedì, una perdita di acqua ha causato l'allagamento di una strada tra largo Merlo e via Pinetti a Marassi. Il tubo rotto ha provocato la rottura del marciapiede e ha lasciato senza acqua centinaia di famiglie della zona. I soccorsi sono intervenuti per riparare il danno e limitare i disagi alla viabilità e ai residenti.

Notte movimentata a Marassi dove, nella notte tra mercoledì e giovedì, una consistente perdita d'acqua ha allagato la strada tra largo Merlo e via Pinetti. Il guasto si è verificato verso le 4 del mattino: la pressione dell'acqua, fuoriuscita da un tubo rotto, ha fatto saltare alcune mattonelle.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Roma Est rimane senz’acqua: si rompe un tubo, allagata via PrenestinaAlcuni palazzi nel quadrante est di Roma sono rimasti senz’acqua dopo la rottura di una tubatura. Si rompe una tubatura: via Prenestina allagata e case senz’acqua a Roma estUn risveglio complicato per numerosi residenti del Municipio V di Roma Capitale, che nella mattinata di lunedì 2 febbraio si sono trovati... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Si rompe un tubo dell'acqua: marciapiede spaccato, strada allagata e centinaia di famiglie a secco; Carignano: si rompe un tubo della fognatura e cede l’asfalto, via Corsica interrotta; Si rompe un tubo dell’acqua al Raineri Marcora, dieci aule inagibili; Tartarini (Gaia): Sostituiremo i tubi usurati. Si rompe un tubo dell’acqua al Raineri Marcora, dieci aule inagibiliIntervento dei vigili del fuoco nella mattinata del 14 aprile al Campus Raineri Marcora di strada Agazzana di Piacenza, dove si è verificato un ... piacenzasera.it Si rompe un tubo dell’acqua, auto sprofonda in una voragineCasalecchio di Reno (Bologna), 26 giugno 2025 – Si rompe un tubo dell’acqua e si sfiora anche la tragedia a Casalecchio di Reno. Infatti un'automobile è stata quasi inghiottita nella voragine che si è ... ilrestodelcarlino.it #Gravina rompe il silenzio a 'Le Iene' e risponde alle critiche che in questi giorni sono arrivate "La gente forse ha dimenticato il lavoro straordinario che è stato fatto: dopo 53 anni abbiamo vinto l’Europeo, l’Under 17 ha vinto per la prima volta il campionat - facebook.com facebook #Milan, le notizie Top di oggi: #Leao rompe il silenzio, l'intrigo #Lewandowski e le ultime in vista del #Verona #ACMilan #SempreMilan x.com