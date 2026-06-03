Si presenta il bilancio di Fare Bene! della Cooperativa Agricola Calafata

Il bilancio di “F.a.r.e. Bene!” della Cooperativa Agricola Calafata evidenzia attività di formazione, agricoltura, relazioni ed educazione. L'iniziativa è supportata da Intesa Sanpaolo attraverso il programma Formula, in collaborazione con CESVI.

F.a.r.e. bene!, acronimo di Formazione, Agricoltura, Relazioni, Educazione, iniziativa della cooperativa sociale Agricola Calafata di Lucca, sostenuta da Intesa Sanpaolo con il programma Formula in collaborazione con CESVI. Fare bene in materia di inclusione lavorativa, ad esempio, ma anche sostenibilità e lotta allo spreco alimentare. Obiettivi perseguiti con impegno dall’Azienda Agricola Calafata che oggi alla Casa del Cibo ai Diavoletti, in via Stradone di Camigliano 3305L, dedicherà una giornata al progetto. Alle 11 introducono Giulia Mariani, presidente della Cooperativa Nanina e Marco Bechini presidente di Calafata. Poi i saluti di Paolo Tognetti di Area Retail Lucca Massa Carrara di Intesa Sanpaolo, Maura Galati del programma Officer Cesvi, e Silvia Sarti assessore alle politiche educative di Capannori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si presenta il bilancio di “F.a.r.e. Bene!“ della Cooperativa Agricola Calafata

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