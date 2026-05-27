Cooperativa Agricola Cesenate | il cda elegge Michele Ghetti come nuovo presidente

A seguito dell’elezione del consiglio da parte dell'assemblea generale dei soci svoltasi il 10 maggio, il cda della Cooperativa Agricola Cesenate Società Cooperativa Agricola, azienda attiva del settore sementiero che associa più di 2.200 aziende agricole in otto regioni italiane, si è insediato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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