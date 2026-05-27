Cooperativa Agricola Cesenate | il cda elegge Michele Ghetti come nuovo presidente
Il consiglio di amministrazione della Cooperativa Agricola Cesenate, riunitosi dopo l’assemblea del 10 maggio, ha scelto Michele Ghetti come nuovo presidente. La cooperativa, attiva nel settore sementiero, conta più di 2.000 soci. Ghetti succede al precedente presidente, senza ulteriori dettagli su eventuali decisioni o modalità di elezione.
A seguito dell’elezione del consiglio da parte dell'assemblea generale dei soci svoltasi il 10 maggio, il cda della Cooperativa Agricola Cesenate Società Cooperativa Agricola, azienda attiva del settore sementiero che associa più di 2.200 aziende agricole in otto regioni italiane, si è insediato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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