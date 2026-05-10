Cooperativa Agricola Cesenate dopo 18 anni si chiude l' era Piersanti Nuovo cda e fatturato di 50 milioni
Dopo 18 anni, si è conclusa l’era di Piersanti alla guida della Cooperativa Agricola Cesenate. Durante l’assemblea dei soci sono stati eletti un nuovo consiglio di amministrazione e sono stati presentati i risultati finanziari, con un fatturato di circa 50 milioni di euro. La cooperativa, leader nel settore sementiero, ha ribadito i principi cooperativi come base delle sue attività e ha condiviso i piani per il futuro.
Principi cooperativi e futuro: sono queste le parole che hanno contraddistinto l’assemblea dei soci della Cooperativa Agricola Cesenate, azienda leader mondiale del settore sementiero che associa più di 2.200 aziende agricole in otto regioni italiane. Svoltasi nella Sala della Cooperazione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie correlate
Il colosso cesenate del kiwi celebra 25 anni di attività superando i 100 milioni di euro di fatturatoJingold, specialista globale del kiwi con sede a Cesena, celebra i 25 anni dalla fondazione con un fatturato record e volumi in crescita su tutte le...
Da un piccolo negozio a 10 milioni di fatturato: Fam Batterie, una crescita lunga 50 anniForlì, 18 aprile 2026 – L’azienda Fam Batterie (acronimo di Fabbrica accumulatori Meldola) festeggia oggi i 50 anni di storia, tra tradizione e...