Cooperativa Agricola Cesenate dopo 18 anni si chiude l' era Piersanti Nuovo cda e fatturato di 50 milioni

Dopo 18 anni, si è conclusa l’era di Piersanti alla guida della Cooperativa Agricola Cesenate. Durante l’assemblea dei soci sono stati eletti un nuovo consiglio di amministrazione e sono stati presentati i risultati finanziari, con un fatturato di circa 50 milioni di euro. La cooperativa, leader nel settore sementiero, ha ribadito i principi cooperativi come base delle sue attività e ha condiviso i piani per il futuro.

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