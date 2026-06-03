Si finge titolare di un' agenzia di viaggi truffando un' ignara anziana | 51enne identificato e denunciato

Notizia in breve

Un uomo di 51 anni si è finto titolare di un'agenzia di viaggi e ha truffato un'anziana. Le indagini dei carabinieri di Ancona sono partite dopo due denunce e hanno portato alla sua identificazione e denuncia. L'uomo ha approfittato della fiducia della vittima, ma i dettagli della truffa non sono stati divulgati. La polizia ha confermato l’avvenuto procedimento legale nei suoi confronti.