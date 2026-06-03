Si finge titolare di un' agenzia di viaggi truffando un' ignara anziana | 51enne identificato e denunciato
Un uomo di 51 anni si è finto titolare di un'agenzia di viaggi e ha truffato un'anziana. Le indagini dei carabinieri di Ancona sono partite dopo due denunce e hanno portato alla sua identificazione e denuncia. L'uomo ha approfittato della fiducia della vittima, ma i dettagli della truffa non sono stati divulgati. La polizia ha confermato l’avvenuto procedimento legale nei suoi confronti.
OSTRA – Le indagini scattate a seguito di denunce per due distinte segnalazioni hanno portato i carabinieri del comando provinciale di Ancona a denunciare due persone per il reato di truffa. “Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti al canale”Nel primo caso, la profonda conoscenza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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