Rapina con spari al titolare dell' agenzia di viaggi 68enne casertano arrestato nel ristorante coi complici

Un uomo di 68 anni è stato arrestato in un ristorante, dove si trovava insieme ad alcuni complici. La polizia aveva già individuato l’individuo dopo una rapina presso un'agenzia di viaggi, durante la quale era stato esploso un colpo di pistola che non aveva colpito il titolare. Il titolare aveva subito lesioni che sono state giudicate guaribili in 30 giorni.

L'episodio avvenuto in via Sonnino a Milano nel dicembre del 2024. I tre banditi incastrati dalle telecamere Avevano minacciato il titolare di un'agenzia di viaggi sparando un colpo di pistola che non l'aveva colpito e procurandogli poi lesioni per 30 giorni. Per questo, la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone - un 40enne e un 45enne originari della provincia di Bari e un 68enne della provincia di Caserta - ritenuti responsabili di rapina aggravata, lesioni aggravate e porto di armi da sparo. L'indagine dei poliziotti della Squadra Mobile milanese ha ricostruito la dinamica della violenta rapina avvenuta in città la sera del 21 dicembre 2024, in via Sonnino, ai danni di un 42enne cinese. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Rapina con spari al titolare dell'agenzia di viaggi, 68enne casertano arrestato nel ristorante coi complici Articoli correlati Leggi anche: Pizza e cocaina: pizzeria trasformata in punto di spaccio nel Casertano, arrestato il titolare Crociera annullata e soldi ‘spariti’. Nei guai titolare di agenzia di viaggiLa Spezia, 18 febbraio 2026 – Una crociera da favola da Venezia a Dubai a bordo di una nave da prima classe. Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Spari a Roma, uomo ferito da colpi di pistola: Volevano rapinarmi; Spari dopo la rapina, l’ultima battaglia del gioielliere: il caso arriva in Cassazione; Sesto, colpi di pistola esplosi al Rondò: La zona è simbolo del degrado; Spari in strada a Roma nord: giovane gambizzato con un colpo mentre stava salendo sullo scooter. Spari in strada a Roma nord: giovane gambizzato con un colpo mentre stava salendo sullo scooterTerrore in strada nel quadrante di Prima Porta a nord di Roma, dove un ragazzo è stato colpito da alcuni colpi di arma da fuoco nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17:00. Il giovane è stato raggiunto ... msn.com Rapina in un negozio del centro storico, due arresti grazie alle indagini dei carabinieri - facebook.com facebook Rapina in un negozio del centro storico, due arresti grazie alle indagini dei carabinieri x.com