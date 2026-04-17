La crisi del carburante continua a influenzare il settore dei viaggi e dei trasporti, con molte agenzie che segnalano cancellazioni di voli e una diminuzione delle prenotazioni estive. La titolare di un’agenzia di viaggi ha spiegato come le scarse vendite abbiano ridotto le richieste di pacchetti e biglietti. Nel frattempo, i tassisti di Milano Linate hanno riferito di un forte calo degli incassi negli ultimi mesi, legato alla diminuzione dei clienti.

Il conduttore di "Dritto e Rovescio", Paolo Del Debbio, è all'aeroporto di Milano Linate per documentare quanto il settore turistico è sotto pressione con l'aumento significativo dei costi dei voli e dei trasporti. "Siamo in un momento di grandissima incertezza" ha detto la titolare di un'agenzia di viaggi in provincia di Milano., "Aprile tendenzialmente è un mese di consolidamento per le vacanze estive e autunnali però ci sono numerose cancellazioni di voli per via delle soppressioni. Abbiamo già iniziato dal 2 marzo con la cancellazione della tratta del Golfo Arabico. Con la riduzione dei voli le tratte rimanenti si sono riempite e i costi sono aumentati del 3040% su alcune destinazioni" ha spiegato la titolare di un'agenzia di viaggi.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Crisi del carburante, la titolare di un'agenzia di viaggi: "Voli soppressi, poche prenotazioni estive"

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