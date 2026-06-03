Si ferma al secondo turno Raffaele Ciurnelli al Roland Garros Junior

Da lanazione.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Raffaele Ciurnelli si è fermato al secondo turno del torneo Junior di Roland Garros, disputato sulla terra rossa di Parigi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arezzo, 3 giugno 2026 – , di scena sulla terra rossa parigina. Il 18enne di Arezzo, n.29 del ranking Junior ("best" n.24), dopo aver eliminato all'esordio lo statunitense Andrew Johnson, n.12 e 11esima testa di serie, è stato battuto per 6-4 6-2, in poco più di un'ora e un quarto di gioco, dal francese Mathys Domenc, n.20 ("best" n.15). Il 16enne transalpino si è così preso la rivincita per la sconfitta rimediata nei quarti a Villena, quando poi Raffaele avrebbe conquistato il trofeo. In questo 2026 lo junior toscano ha vinto due titoli, entrambi J300, a Casablanca ed a Villena portando a cinque il totale dei trofei ITF in bacheca (aveva fatto centro pieno anche nel J60 di Bari 2024, e nel J60 Antalya e nel J100 di Maaseik 2025). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

si ferma al secondo turno raffaele ciurnelli al roland garros junior
© Lanazione.it - Si ferma al secondo turno Raffaele Ciurnelli al Roland Garros Junior
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Roland Garros, Paolini si ferma al secondo turno: decisivo il problema alla cavigliaJasmine Paolini è stata eliminata al secondo turno di Roland Garros dopo aver perso in rimonta contro un’avversaria argentina.

Roland Garros 2026, Sonego sconfitto al secondo turno da Paul: azzurro fuori al secondo turnoLorenzo Sonego è stato eliminato al secondo turno di Roland Garros da Tommy Paul, che ha vinto in tre set 6-3, 6-2, 6-4.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web