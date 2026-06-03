Arezzo, 3 giugno 2026 – , di scena sulla terra rossa parigina. Il 18enne di Arezzo, n.29 del ranking Junior ("best" n.24), dopo aver eliminato all'esordio lo statunitense Andrew Johnson, n.12 e 11esima testa di serie, è stato battuto per 6-4 6-2, in poco più di un'ora e un quarto di gioco, dal francese Mathys Domenc, n.20 ("best" n.15). Il 16enne transalpino si è così preso la rivincita per la sconfitta rimediata nei quarti a Villena, quando poi Raffaele avrebbe conquistato il trofeo. In questo 2026 lo junior toscano ha vinto due titoli, entrambi J300, a Casablanca ed a Villena portando a cinque il totale dei trofei ITF in bacheca (aveva fatto centro pieno anche nel J60 di Bari 2024, e nel J60 Antalya e nel J100 di Maaseik 2025). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Si ferma al secondo turno Raffaele Ciurnelli al Roland Garros Junior

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