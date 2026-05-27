Lorenzo Sonego è stato eliminato al secondo turno di Roland Garros da Tommy Paul, che ha vinto in tre set 6-3, 6-2, 6-4. Il tennista italiano, attualmente numero 70 del ranking ATP, ha perso la partita sul rosso di Parigi.

Si interrompe al secondo turno il cammino di Lorenzo Sonego al Roland Garros. Il tennista torinese, attualmente numero 70 del ranking Atp, è stato eliminato dallo statunitense Tommy Paul, che si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-4 sul rosso parigino. Una partita complicata per l’azzurro, costretto fin dall’inizio a inseguire il ritmo dell’americano, apparso più solido e continuo nei momenti chiave del match. Paul ha preso il controllo dell’incontro già nel primo set, sfruttando un break decisivo per chiudere sul 6-3. Nel secondo parziale il numero uno statunitense ha ulteriormente alzato il livello del proprio tennis, concedendo pochissimo al servizio e mettendo in difficoltà Sonego soprattutto negli scambi da fondo campo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roland Garros 2026, Sonego sconfitto al secondo turno da Paul: azzurro fuori al secondo turno

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