Jasmine Paolini è stata eliminata al secondo turno di Roland Garros dopo aver perso in rimonta contro un’avversaria argentina. La tennista ha dovuto interrompere la partita a causa di un problema alla caviglia, che si è rivelato decisivo nel risultato.

Si interrompe prima del previsto il cammino di Jasmine Paolini al Roland Garros. La tennista azzurra è stata eliminata al secondo turno dopo la sconfitta in rimonta contro l’argentina Solana Sierra. Dopo un buon avvio di partita, Paolini ha progressivamente perso brillantezza anche a causa di un problema fisico alla caviglia sinistra che ne ha condizionato il rendimento soprattutto nel finale del match. La rimonta di Solana Sierra. La numero uno italiana, testa di serie numero 13 del torneo parigino, aveva iniziato bene l’incontro conquistando il primo set per 6-3. L’argentina Sierra è però riuscita a ribaltare la sfida imponendosi nei due parziali successivi con il punteggio di 6-4 6-3. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Roland Garros, Paolini si ferma al secondo turno: decisivo il problema alla caviglia

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Paolini eliminata,Cinà saluta da eroe,Sonego fuori. Il Roland Garros che fa male — ma non ci ferma.

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