Si avvicina il Modena Pride ed esplode l' odio social Non faremo un passo indietro

In vista del Modena Pride, i canali social ufficiali hanno ricevuto numerosi commenti di odio, insulti e minacce di natura omofoba. La risposta degli organizzatori è stata chiara: non intendono fare un passo indietro. L’evento, che apre il mese dedicato alla celebrazione della comunità LGBTQ+, ha attirato reazioni negative online, con messaggi che esprimono ostilità e discriminazione.

L'apertura del Pride Month a Modena è stata segnata da un'ondata di commenti d'odio, insulti e minacce di matrice omofoba, indirizzati ai canali social ufficiali del Modena Pride. Davanti a questi attacchi mirati, la reazione non si è fatta attendere: sia gli organizzatori della manifestazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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