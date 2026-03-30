L' ultima cena Non so come faremo le lamentele della Pellegrini e l' odio social | Se non vuoi figli non farli

Federica Pellegrini ha suscitato reazioni contrastanti sui social dopo aver condiviso un post su Instagram. La campionessa ha ricevuto commenti critici legati alle sue dichiarazioni, che hanno scatenato discussioni tra gli utenti. Alcuni hanno espresso disapprovazione, mentre altri hanno commentato in modo più diretto sulle sue affermazioni. La vicenda ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e dei media online.

Bufera social contro Federica Pellegrini, finita al centro delle polemiche dopo uno dei suoi ultimi post pubblicato su Instagram. Condividendo alcuni scatti insieme al marito Matteo Giunta, l'ex nuotatrice ha affrontato l'argomento maternità, suscitando un certo fastidio in alcuni utenti. Negli scatti postati su Instagram, la Pellegrini appare in compagnia del compagno. I due appaiono felici e in perfetta sintonia dopo aver cenato fuori. Tuttavia, le considerazioni lasciate dalla sportiva per accompagnare gli scatti non sono piaciute, dato che molti le hanno percepite come vere e proprie lamentele. "Il pensiero è sempre stato quello.. Non so come faremo ma il modo lo troviamo", scrive la Pellegrini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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