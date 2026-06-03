Si ammirano le opere di nove pittrici nella mostra La leggerezza del colore

Da ravennatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 5 al 7 giugno apre le porte la mostra "La leggerezza del colore": una collettiva di pittura tutta al femminile.Organizzata dall'Associazione culturale Compagnia dei Musivari, in collaborazione con Università per adulti e Patrocinio del Comune Lugo, la mostra sarà visitabile presso la Cà. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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