Si ammirano le opere di nove pittrici nella mostra La leggerezza del colore
Dal 5 al 7 giugno apre le porte la mostra "La leggerezza del colore": una collettiva di pittura tutta al femminile.Organizzata dall'Associazione culturale Compagnia dei Musivari, in collaborazione con Università per adulti e Patrocinio del Comune Lugo, la mostra sarà visitabile presso la Cà. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
DANIELE CERUTTI IN MOSTRA A MESTRE UNA VITA DI PITTURA DAL VERO
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