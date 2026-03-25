Spettacolo nei cieli del Ravennate | si ammirano le evoluzioni acrobatiche delle Frecce Tricolori

Mercoledì mattina nel cielo della Romagna si sono svolte le evoluzioni acrobatiche delle Frecce Tricolori. Le formazioni aeree sono state visibili a tutti, attirando numerosi spettatori che hanno osservato le manovre dei piloti mentre si esibivano sopra il territorio ravennate. L'evento ha coinvolto un vasto pubblico presente sul posto, senza comunicazioni ufficiali preliminari.

Cinque velivoli della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica militare hanno effettuato una sessione di addestramento nei cieli romagnoli Tutti con il naso all'insù, mercoledì mattina, per ammirare le evoluzioni nei cieli della Romagna. Le Frecce Tricolori tornano protagoniste a sorpresa nel Ravennate. Cinque velivoli della pattuglia acrobatica hanno infatti effettuato per circa un'ora una sessione di addestramento sulla base dell'Aeronautica militare di Pisignano di Cervia. Durante questa fase della stagione, la Pattuglia Acrobatica Nazionale si sposta temporaneamente dalla propria base di Rivolto, in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia, per effettuare attività addestrative su altri aeroporti militari. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Spettacolo nei cieli del Ravennate: si ammirano le evoluzioni acrobatiche delle Frecce Tricolori Articoli correlati L’ultimo volo del Generale Montanari: Modigliana saluta il suo pilota delle Frecce TricoloriVenerdì 13 febbraio il cimitero della “Misericordia” di Modigliana ha accolto le spoglie mortali del generale Massimo Montanari. Accadde oggi: 1 marzo, la nascita delle Frecce TricoloriLe Frecce Tricolori, il cui nome completo è Pattuglia Acrobatica Nazionale, furono istituite il 1° marzo 1961, quando l’Aeronautica Militare decise... Tutto quello che riguarda Frecce Tricolori Temi più discussi: Oggi Roma si ferma per l'Unità Nazionale: il programma completo delle celebrazioni; Frecce Tricolori su Roma: sorvolo nel cuore della Capitale per la Giornata dell’Unità Nazionale. Ecco quando e dove guardare; Nei cieli dell’Aquila, il Corso di Cultura Aeronautica dalla teoria alla pratica; Frecce Tricolori sorvolano Roma il 17 marzo per la Giornata dell’Unità Nazionale. Lo spettacolo delle Frecce Tricolori nei cieli dell'Alta BadiaSopra la leggendaria pista Gran Risa, a La Villa, in Alta Badia, anche quest’anno le Frecce Tricolori hanno reso omaggio alla Coppa del Mondo di sci alpino. Il passaggio ad alta quota della Pattuglia ... video.corriere.it Frecce Tricolori su Roma: sorvolo nel cuore della Capitale per la Giornata dell’Unità Nazionale. Ecco quando e dove guardareOggi, martedì 17 marzo 2026 i cieli di Roma saranno attraversati dagli aerei della pattuglia acrobatica nazionale Frecce Tricolori in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, ... msn.com Buongiorno, siamo felici di annunciarvi le nuove date disponibili per visitare la Base aerea di Rivolto durante le esercitazioni delle Frecce Tricolori. La prenotazione va effettuata solo online al seguente link e sarà visibile a partire da oggi: https://turismo-fvg.reg - facebook.com facebook