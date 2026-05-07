Sabato 9 maggio alle 17 si terrà a Volterra l'inaugurazione della mostra fotografica “Specchi Rotti” nella Sala del Giudice Conciliatore del Palazzo dei Priori. La mostra è curata dalla fotografa locale Giulia Efisi, che espone le sue opere all’interno di questa iniziativa espositiva. L’evento, che coinvolge l’amministrazione comunale, prevede anche una breve presentazione delle fotografie realizzate dalla artista.

Arezzo, 7 mggio 2026 – Sabato 9 maggio alle ore 17, presso la Sala del Giudice Conciliatore del Palazzo dei Priori a Volterra, si svolgerà la presentazione della Mostra “Specchi Rotti” a cura della concittadina e fotografa Giulia Efisi. Giulia ha esposto in importanti contesti culturali nazionali e internazionali, tra cui Milano, Roma, Firenze, Berlino, Siena e Venezia. Tra i prossimi appuntamenti, si segnala la sua partecipazione alla Biennale di Firenze del 2027. Sin dagli esordi, la ricerca artistica di Efisi si è sviluppata attorno a due concetti fondamentali: l’identità e il passaggio. In una prima fase, il suo lavoro si è concentrato sul corpo — talvolta trasfigurato — rappresentato nella sua dimensione dinamica, gioiosa, riflessiva, vulnerabile e seducente.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La cavrigliese Giulia Efisi espone le sue opere fotografiche a Volterra nella mostra “Specchi Rotti”

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