Un uomo è stato denunciato dopo essere stato trovato con atteggiamento sospetto e in possesso di una pistola. Durante controlli mirati e operazioni di presidio del territorio, le forze dell’ordine hanno fermato il soggetto. La presenza di armi da fuoco e comportamenti sospetti ha portato alla denuncia. Le autorità continuano a intensificare le attività di controllo e a rispondere alle segnalazioni dei cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Controlli intensificati, presidio del territorio e risposta immediata alle segnalazioni dei cittadini. Anche in coincidenza della Festa della Repubblica, i Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno rafforzato i servizi preventivi nei centri abitati e nelle aree maggiormente frequentate, con l’obiettivo di garantire sicurezza, prevenire condotte illecite e reprimere ogni forma di illegalità diffusa. Nel pomeriggio del 2 giugno 2026, a Pesco Sannita, i militari della locale Stazione Carabinieri, unitamente a personale dipendente del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento, sono intervenuti a seguito di una segnalazione di una persona che si aggirava con fare sospetto nei pressi del centro cittadino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Si aggirava con fare sospetto, aveva una pistola addosso: denunciato

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