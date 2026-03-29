Durante un servizio di controllo nel centro di Brescia, è stato fermato un uomo che aveva con sé numerosi attrezzi comunemente usati per compiere furti. L’individuo è stato fermato mentre si aggirava in strada, ed è stato sottoposto a verifica. I mezzi trovati con lui sono stati sequestrati e sono al vaglio delle autorità per accertare eventuali responsabilità.

Un controllo mirato del territorio ha portato al fermo di un uomo ritenuto pronto a rubare nel cuore di Brescia. L’intervento è avvenuto in Corso Magenta, una delle arterie più frequentate della città, dove la presenza delle pattuglie della Locale e della Polizia di Stato è costante proprio per contrastare i reati predatori. Protagonista della vicenda un cittadino italiano di 46 anni, originario della Calabria e residente in città, già ben conosciuto alle forze dell’ordine. Sul suo conto, infatti, risultano numerosi precedenti specifici legati a reati contro il patrimonio, elemento che ha immediatamente attirato l’attenzione degli agenti durante le operazioni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Ladro si aggirava in strada con addosso tutti gli arnesi usati per rubare

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Giuseppe De Nigris (1832-1903) - La mano del ladro - 1884. The thief's hand. - facebook.com facebook