Reati a non finire | è stato arrestato mentre si aggirava con fare sospetto per il paese
Un uomo è stato arrestato mentre camminava con fare sospetto nel centro del paese. La polizia lo ha fermato e, dopo un controllo, ha scoperto un passato giudiziario complesso. L’arresto è avvenuto senza incidenti, e l’uomo è stato portato in cella. Sul luogo, sono stati trovati oggetti che hanno confermato i precedenti penali. Nessuna altra persona è coinvolta nell’episodio.
Finito nel mirino della polizia per il suo atteggiamento sospetto, è stato arrestato a causa di un passato tutt’altro che irreprensibile. A suo carico risultano numerosi reati contro il patrimonio, oltre a un ordine di carcerazione pendente.L’uomo si aggirava per le strade di Rivoltella, frazione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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Chi tortura o uccide un animale non merita giustificazioni. Non è una bravata, non è un errore da minimizzare: è crudeltà pura. Chi commette reati gravi contro esseri indifesi deve finire subito in carcere, senza sconti e senza scuse. Gli animali provano paura, facebook
Ma il #coglionismo leggasi eccesso doloso di buonismo che fosse per me penalizzerei, penalizzare=rendere reato penale, pure non doveva finire con la destra a @Palazzo_Chigi ? Il Ministro @G_Valditara dovrebbe chiedere lumi agli insegnanti. x.com