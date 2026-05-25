Reati a non finire | è stato arrestato mentre si aggirava con fare sospetto per il paese

Da bresciatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato arrestato mentre camminava con fare sospetto nel centro del paese. La polizia lo ha fermato e, dopo un controllo, ha scoperto un passato giudiziario complesso. L’arresto è avvenuto senza incidenti, e l’uomo è stato portato in cella. Sul luogo, sono stati trovati oggetti che hanno confermato i precedenti penali. Nessuna altra persona è coinvolta nell’episodio.

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Finito nel mirino della polizia per il suo atteggiamento sospetto, è stato arrestato a causa di un passato tutt’altro che irreprensibile. A suo carico risultano numerosi reati contro il patrimonio, oltre a un ordine di carcerazione pendente.L’uomo si aggirava per le strade di Rivoltella, frazione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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