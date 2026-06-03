Un ragazzo di 15 anni di Zero Branco è stato multato con 58 euro dopo aver dormito sull’autobus e aver saltato una fermata. L’adolescente si è trovato in una zona non coperta dal suo abbonamento, motivo della sanzione. La multa è stata applicata dalle autorità di trasporto locale, che hanno contestato l’accesso in area non autorizzata. Nessun altro episodio o dettaglio è stato reso noto.

AGI - Uno studente 15enne di Zero Branco (Treviso) è stato multato perché, dopo essersi addormentato in bus, ha saltato la fermata ed è entrato in una zona non coperta dal suo abbonamento. La denuncia arriva dall' Adico, l'Associazione Difesa Consumatori. Esattamente il 28 maggio scorso, attorno alle 14, il ragazzo, di ritorno da scuola, si trovava nel bus numero 101 che percorre la tratta Treviso-Padova. In tasca come sempre portava il suo abbonamento mensile da 67,50 euro. Durante il tragitto si è addormentato saltando dunque la propria fermata. A fine corsa è stato poi svegliato dal controllore che gli ha chiesto il biglietto. Il ragazzo ha mostrato il suo abbonamento ma, essendo uscito dall'area di copertura, è stato multato con un verbale da 58 euro. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Si addormenta sull'autobus e salta la fermata, multa di 58 euro a uno studente di 15 anni

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STUDENTE SI ADDORMENTA SUL BUS E VIENE MULTATO | 01/06/2026

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