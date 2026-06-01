Un ragazzo di 15 anni di Zero Branco è stato multato con una sanzione di 58 euro dopo essersi addormentato in autobus e aver saltato una fermata. La sua corsa si è conclusa in una zona non coperta dal suo abbonamento. L'episodio si è verificato durante un viaggio quotidiano, e il giovane è stato multato al momento dell'uscita dal veicolo. La sanzione è stata applicata in base alle normative locali sul trasporto pubblico.

AGI - Uno studente 15enne di Zero Branco (Treviso) è stato multato perché, dopo essersi addormentato in bus, ha saltato la fermata ed è entrato in una zona non coperta dal suo abbonamento. La denuncia arriva dall' Adico, l'Associazione Difesa Consumatori. Esattamente il 28 maggio scorso, attorno alle 14, il ragazzo, di ritorno da scuola, si trovava nel bus numero 101 che percorre la tratta Treviso-Padova. In tasca come sempre portava il suo abbonamento mensile da 67,50 euro. Durante il tragitto si è addormentato saltando dunque la propria fermata. A fine corsa è stato poi svegliato dal controllore che gli ha chiesto il biglietto. Il ragazzo ha mostrato il suo abbonamento ma, essendo uscito dall'area di copertura, è stato multato con un verbale da 58 euro. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Si addormenta in autobus e salta la fermata, multa di 58 euro a uno studente di 15 anni

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