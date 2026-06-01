Treviso studente si addormenta sul bus e salta la fermata | il controllore gli fa una multa di 58 euro

Un quindicenne di Zero Branco si è addormentato sul bus Treviso-Padova e ha superato la fermata. Il controllore, notando la situazione, ha multato il ragazzo per 58 euro. Il giovane non ha reagito, e la sanzione è stata applicata secondo le norme vigenti. La multa è stata notificata all’adolescente, che ha ricevuto il verbale senza contestazioni. Nessun altro episodio o coinvolgimento è stato segnalato.

Un quindicenne di Zero Branco si è addormentato sul bus Treviso-Padova e ha finito per superare la fermata prevista. Al risveglio è stato multato per 58 euro dal controllore, nonostante avesse l’abbonamento. L'Associazione Difesa Consumatori ora contesta la sanzione e chiede l’annullamento del verbale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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