Shock energia | l’OCSE prevede Pil Italia allo 0,5% nel 2026

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’OCSE prevede che il PIL dell’Italia crescerà dello 0,5% nel 2026. La stima arriva in un momento in cui i costi energetici sono aumentati significativamente, influenzando i prezzi al consumo. L’inflazione elevata sta mettendo sotto pressione i salari, rischiando di ridurre il potere d’acquisto delle famiglie. La situazione energetica e l’andamento dei prezzi sono al centro delle preoccupazioni economiche attuali.

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Come influirà l'aumento dei costi energetici sul tuo potere d'acquisto?. Perché l'inflazione rischia di cancellare i recenti aumenti salariali?. Quali settori produttivi subiranno la contrazione maggiore delle esportazioni?. Come può la dipendenza dai combustibili fossili minare la competitività italiana?.? In Breve Crescita Pil prevista allo 0,6% nel 2027 dopo lo shock energetico.. L'inflazione cancellerà i recenti aumenti salariali reali dei lavoratori italiani.. La dipendenza dai combustibili fossili espone il manifatturiero alle tensioni in Medio Oriente.. L'instabilità dei prezzi energetici ridurrà la competitività delle esportazioni nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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