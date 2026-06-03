Shock energia | l’OCSE prevede Pil Italia allo 0,5% nel 2026

Notizia in breve

L’OCSE prevede che il PIL dell’Italia crescerà dello 0,5% nel 2026. La stima arriva in un momento in cui i costi energetici sono aumentati significativamente, influenzando i prezzi al consumo. L’inflazione elevata sta mettendo sotto pressione i salari, rischiando di ridurre il potere d’acquisto delle famiglie. La situazione energetica e l’andamento dei prezzi sono al centro delle preoccupazioni economiche attuali.