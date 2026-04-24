L’OCSE ha previsto che nel 2026 il PIL italiano crescerà dello 0,4%, segnando una frenata rispetto agli anni precedenti. Il rapporto tra debito pubblico e PIL si attesterà al 137%, con l’obbligo di mantenere un avanzo primario del 2,5% per contenere l’indebitamento. Questi dati indicano una situazione economica stabile ma fragile, con alcune criticità da monitorare nel medio termine.

? Cosa sapere L'OCSE prevede crescita del PIL italiano allo 0,4% nel 2026.. Il debito pubblico al 137% del PIL richiede un avanzo primario del 2,5%.. L’OCSE ha fissato la crescita del PIL italiano allo 0,4% per il 2026, delineando un quadro di stagnazione che impone riforme urgenti su energia, lavoro e previdenza per evitare il declino strutturale. Le nuove proiezioni contenute nell’Economic Survey 2026 dell’organizzazione internazionale mostrano un’Italia in affanno, con una dinamica economica che non riesce a superare le criticità croniche nonostante la resilienza dimostrata negli anni passati. La stima dello 0,4% per l’anno prossimo risulta sensibilmente più bassa rispetto alle previsioni già prudenti contenute nel Documento di Finanza Pubblica del Governo, il quale ipotizzava un incremento dello 0,6% per il 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia in frenata: l’allarme OCSE per il PIL allo 0,4% nel 2026

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